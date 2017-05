Der Prater hat für jeden etwas übrig

Die einen, sehr viele sogar, kommen traditionell zum Maifest am 1. Mai. Andere sind an schwülen Sommerabenden Dauergäste im Schweizerhaus. Mit Besuch von auswärts verschlägt es einen vielleicht wieder einmal ins Riesenrad (das heuer 120 Jahre alt wird.) Manche absolvieren hier frühmorgens ihr tägliches Lauftraining und teilen sich die Hauptallee mit den Trabrennfahrern. Jugendliche beweisen im Rundfahrgeschäft (was für ein Wort!) Extasy ihren Mut.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.04.2017)