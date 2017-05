Wienerin sprang bei Zimmerbrand aus drittem Stock in Sprungkissen

Eine 31-jährige Frau hatte sich in Wien bei einem Wohungsbrand auf die Fensterbank im dritten Stock geflüchtet, während hinter ihr heiße Rauchgase aus dem Fenster qualmten. Die Helfer konnten noch das Sprungkissen aufbauen, just als die 31-Jährige sprang, gab es in der Wohnung eine Verpuffung.

Die Feuerwehr war gegen 6.20 Uhr in die Engerthstraße in der

Leopoldstadt gerufen worden. Während ein Trupp unter Atemschutz

durch das verrauchte Stiegenhaus zu der Wohnung vordrang, baute man

zugleich das Sprungkissen auf. "Die Frau hat nicht mehr auf die

Zurufe der Männer reagiert", sagte Feuerwehrsprecher Christian

Feiler.

Gerade als die 31-Jährige sprang, gab es in der Wohnung eine

Verpuffung, Gegenstände wurden aus dem Fenster geschleudert, von

denen einer die Frau am Kopf traf und ihr eine leichte Verletzung

zufügte, berichtete Andreas Huber von der Berufsrettung. Zudem

wurden leichte Brandwunden sowie eine Rauchgasvergiftung

festgestellt. "Dass das ohne gröbere Verletzungen abgegangen ist,

ist toll", freute sich Feiler.

Die Feuerwehr durchsuchte das verrauchte Stiegenhaus, brach

Wohnungen auf der Suche nach weiteren Mietern auf und brachte eine

fünfköpfige Familie sowie eine 73-Jährige in Sicherheit, die mit

leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Ebenfalls gerettet wurde die Katze der Pensionistin.

Der Einsatz war gegen 8.45 Uhr beendet. Die Ursache des Feuers

war zunächst unklar.

