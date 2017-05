Die Leiden der Wiener Genossen

Ein Umleitungsschild zwingt die rund 70 Genossen aus Hernals, dem 17. Wiener Gemeindebezirk, auf die Nebenfahrbahn der Hernalser Hauptstrasse. Kurz nach 8.30 Uhr hat sich die Gruppe ausgestattet mit roten SPÖ-Fahnen an diesem 1. Mai auf den Weg zur großen Kundgebung auf den Rathausplatz gemacht. Dort tritt erstmals Christian Kern als Bundeskanzler und SPÖ-Bundesparteivorsitzender vor den Tausenden roten Funktionären bei einer Maifeier auf. Die Baustelle in der Wiener Vorstadt bei der Vorortelinie wegen des Austausches von Betonfeldern bei den Geleisen der Straßenbahnlinie 43 liefert ungewollt ein Zustandsbild der Wiener SPÖ nach der Abreibung für die Führung um Bürgermeister Michael Häupl und Co. beim SPÖ-Landesparteitag am vergangenen Samstag, wo Häupl bei seiner Wiederwahl nur 77 Prozent der Delegiertenstimmen und sein bisher favorisierter Nachfolgekandidat Michael Ludwig gar nur knapp 68 Prozent Zustimmung erhalten hat: eine Straße mit Lücken, links und rechts Material, Absperrgitter, die den direkten Zugang zur anderen Seite der gemeinsamen breiten Straße versperren, Orientierungsprobleme wegen der Unübersichtlichkeit.

Im "Park der Freiheit" bei der Station der Schnellbahnlinie 45 unmittelbar bei der Hernalser Hauptstraße sammeln sich nach und nach die roten Unentwegten, die auch schon die Jahre davor von hier aus den Marsch auf den Rathausplatz zur SPÖ-Kundgebung angetreten haben. "Hoch der 1. Mai", prangt Schwarz-auf-Weiß auf einem kleinen Rednerpult. Trotzig wirkt die Parole gerade angesichts des beim Landesparteitag mit den Streichungen in der Wahlzelle heimlich ausgetragenen Kampfes zwischen dem linken Flügel der Innenstadtbezirke und der rechten roten Basis in den Flächenbezirken am Stadtrand ausgetragenen innerparteilichen Guerilla-Krieges um die Macht in der Partei nach dem bevorstehenden Abgang Häupls.

Freude hat der Funktionär der roten Wiener Kinderfreunde mit dem Bild der Zerstrittenheit, das vom Wiener Landesparteitag geblieben ist, keine, auch wenn der "Presse" versichert: "Des is a normaler Parteitag." Sein Nachsatz spricht dennoch Bände: "Dass a paar net ganz dicht san, damit miass ma leben." Gleichzeitig wirft der den Blick hoffnungsvoll auf die nächste Wiener Gemeinderatswahl, die 2020 ansteht, voraus: "Ich bin überzeugt, wenn es vor der Wahl ist, wird das anders werden." Es klingt so trotzig wie der Hoch-der-1.Mai-Schriftzug auf dem Rednerpult..

Um Beruhigung bemüht

In der Wiener SPÖ ist man nach dem "Streichkonzert" der Delegierten beim SPÖ-Landesparteitag um Beruhigung bemüht. Der stellvertretende Klubchef im Parlament und rote Bezirksparteichef von Hernals, Josef Cap, formuliert das in seiner kurzen Ansprache vor seinen Genossen bezogen auf die Flügelkämpfe in der Wiener Landespartei so: inhaltliche und strategische Fragen zu diskutieren, sei ihm Rahmen einer Partei "ganz natürlich". Zugleich mahnt er allerdings fast beschwörend: "Am Ende des Tages muss nach einer Debatte wieder Gemeinsamkeit da sein."



Die unerquickliche rote Realität kann der langgediente SPÖ-Parlamentarier aber auch nicht ignorieren. Er wolle gar nicht "herumreden", so Cap, man solle sich aber auch nicht verunsichern lassen. Es werde weiter die eine oder andere "Anmerkung" geben, prophezeit er zu den latenten parteiinternen Konflikten. Dennoch werde die Wiener SPÖ die modernste und am meisten gestaltungsfähige Partei der Stadt sein. Wien sei trotz der Probleme etwa mit der Arbeitslosigkeit im Vergleich zu anderen Grossstädten ein "Supermodell". Auch das klingt so trotzig wie die 1.Mai-Parole auf dem Pult vor Cap.



Der einstige Juso -und SPÖ-Rebell aus dem vorigen Jahrhundert erinnert sich mit Sicherheit an andere Wiener SPÖ-Landesparteitage. Bei der Übernahme des Wiener Vorsitzes 1993 kam Häupl, der damals noch Umweltstadtrat war, auch nur auf magere 83 Prozent. Sein unmittelbarer Vorgänger als Wiener SPÖ-Chef Hans Mayr erlebte Ende April 1989 beim SPÖ-Landesparteitag in der Kurhalle Oberlaa eine seiner schwärzesten politischen Stunden. Er kam bei der Wiederwahl gar nur auf knapp 63 Prozent. Hintergrund waren damals Reibereien mit den Bezirken.

"Die brauchen keine Opposition"

Der Kontrapunkt zur gedrückten Stimmung ist ein jüngeres kurdisch-türkisches Paar, das mit seiner kleinen Tochter im Kinderwagen zu den Hernalser Roten gestoßen ist. "Wir haben mit der SPÖ gar nichts zu tun, außer dass man sie hin und wieder wählt", verrät die Frau in der Lederjacke. Die Eltern des Paares sind einst jeweils als Gastarbeiterfamilien nach Österreich gekommen. Und warum sie dann hier bei der SPÖ-Maikundgebung sind? Weil sie von den sozialen Errungenschaften der Sozialdemokratie profitiert haben, betonen sie mit einer Mischung aus Stolz und Dankbarkeit. Er ist inzwischen Arzt und war zuletzt mit seiner Familie länger in den USA: "Uns sind dadurch sozialdemokratische Werte schon sehr bewusst geworden." Es sind Sozialleistungen wie der längere Karenzurlaub, der in Österreich längst als selbstverständlich angesehen wird. Über die internen Streitigkeiten in der Wiener SPÖ kann das kurdisch-türkische Paar an diesem 1. Mai nur unverständlich den Kopf beuteln: "Die brauchen keine Opposition, die machen das schon selbst." (Red.)