Leiche im Wiener Donaukanal gefunden

Am Montag wurde im Wiener Donaukanal eine Leiche gefunden. Eine Passantin hatte den leblosen Körper am Nachmittag gesehen. Er wurde dann von der Feuerwehr unterhalb der Schwedenbrücke geborgen, berichtet die Polizei am Dienstag.

Es dürfte sich um die Leiche eines 33-Jährigen handeln, der bereits am 13. April von der Marienbrücke in den Donaukanal gesprungen war und trotz eines Großeinsatzes von Feuerwehrtauchern seither nicht gefunden werden konnte. Laut Polizei wurden bisher keine Anzeigen auf Fremdverschulden festgestellt. Eien Obduktion steht noch aus.

(Red.)