Probeführerschein-Besitzer rast mit 99 km/h durch Baustellen-30er

Ein Führerscheinneuling ist vergangenen Freitag mit 99 km/h durch einen Baustellen-30er auf der Südosttangente (A23) gerast. Das berichtet die Polizei am Montag. Als ihm Beamte der Landesverkehrsabteilung der Wiener Polizei gegen 22.30 Uhr nachfuhren, konnten sie ihn mit 164 km/h im 80er-Bereich messen. Der Lenker wurde angehalten, ihm wurde noch an Ort und Stelle der Probeführerschein entzogen, berichtete die Polizei am Dienstag. Der junge Mann rechtfertigte sich damit, dass er Streit mit seiner Freundin gehabt habe.

Im Zuge der Schwerpunktaktion zogen Polizisten auch fünf Drogenlenker aus dem Verkehr. Im Einsatz war dabei auch das Drogen-Vortestgeräte. Seit März wird das Speichelvortestgerät von Beamten der Landesverkehrsabteilung im Streifendienst verwendet. Das Gerät erkennt Cannabinoide (THC), Opiate, Kokain, Amphetamin, Metamphetamin und MDMA/Ecstasy. Zeigt es Suchtgiftspuren im Speichel an, wird der betroffene Lenker zum Amtsarzt gebracht, der feststellt, ob der Fahrer beeinträchtigt ist oder nicht.

(APA)