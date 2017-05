Schussattentat in Favoriten: Schütze spricht von Notwehr

Das Landesgericht für Strafsachen hat am Mittwoch über den Mann die U-Haft verhängt, der in der Nacht auf vergangenen Samstag einen 42-jährigen Iraker vor einer Diskothek in Favoriten angeschossen hat. Das bestätigte Gerichtssprecher Thomas Spreitzer. Gegen den Schützen wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Der 30-Jährige macht allerdings Notwehr bzw. Nothilfe geltend.

Während der Verdächtige bei der Polizei noch von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht hatte, äußerte er sich gegenüber dem Haftrichter erstmals zum Tatgeschehen. Der gebürtige Serbe war als Türsteher in der Disco beschäftigt. Er behauptet, er habe sich gegen mehrere Angreifer zur Wehr gesetzt, die das Lokal stürmen hätten wollen, nachdem es draußen zu einer Auseinandersetzung gekommen war, bei der bereits Schüsse gefallen sein sollen.

