Verdächtige von Silvesternacht stellten sich bei Polizei

Nach der öffentlichen Fahndung nach einer Prügelattacke in der Silvesternacht in der Wiener U-Bahnstation Stephansplatz haben sich die Verdächtigen der Polizei gestellt. Fünf Jugendlichen meldeten sich bei unterschiedlichen Polizeistationen und machten ihre Aussage, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Dabei gaben sie an, dass einer aus der Gruppe mit dem 32-Jährigen gerauft hätte, die anderen haben dabei zugeschaut. Sie wurden am Mittwoch von der Polizei einvernommen.

Ein 32-jähriger Mann war in der Silvesternacht in der Wiener U-Bahnstation Stephansplatz brutal niedergeschlagen und beraubt worden. Das Opfer erlitt eine Fraktur im Bereich der Augenhöhle, eine Gehirnerschütterung und eine Schulterprellung. Die Unbekannten nahmen dem Schwerverletzten bei der gegen 4.00 Uhr verübten Attacke nach Angaben von Polizeisprecher Harald Sörös ein Handy sowie Tabakzubehör weg. Das gab die Polizei mehr als vier Monate nach der Attacke bekannt.

