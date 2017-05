Klaus Panholzer wird neuer Schönbrunn-Geschäftsführer

Schönbrunn bekommt einen neuen Schlossherrn: Klaus Panholzer übernimmt mit September die Geschäftsführung der Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft (SKB). Das teilte das Wirtschaftsministerium - die SKB ist im Bundeseigentum - am Mittwochnachmittag per Aussendung mit. Der noch amtierende Langzeitchef Franz Sattlecker geht Ende August in Pension.

Der 46-jährige Panholzer hatte an der öffentlichen Ausschreibung bzw. den Hearings teilgenommen und wurde schließlich aus einem Dreiervorschlag zum Sieger erkoren. Laut Aussendung war er mit einigen Beratungsunternehmen in den USA selbstständig tätig, derzeit ist er Chef der KPA Gastro, die im steirischen Liezen ihren Sitz hat. In seinem zukünftigen Job wird sich Panholzer neben dem Schloss auch um die Kaiserappartements, die Silberkammer, das Sisi Museum und das Hofmobiliendepot kümmern. Darüber hinaus betreibt die SKB auch Schloss Hof und Schloss Niederweiden in Niederösterreich.

Sattlecker stand seit 1992 gemeinsam mit Co-Geschäftsführer Wolfgang Kippes an der Spitze der Schönbrunn-Gesellschaft. Im Vorjahr zählte das Schloss 3,72 Millionen Eintritte und erwirtschaftete - laut vorläufigen Berechnungen - einen Gesamtumsatz von 54 Millionen Euro.

(APA)