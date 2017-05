Drei Anzeigen nach Rauferei in Wiener Moschee

Drei Männer sind nach einer Rauferei in einer Moschee in Wien-Leopoldstadt wegen Körperverletzung angezeigt worden. Bei dem Vorfall am Freitag in der Praterstraße schlugen laut Polizei ein 33- und ein 20-Jähriger einem 29-Jährigen ins Gesicht. Danach folgten offenbar weitere gegenseitige Angriffe.

Die Auseinandersetzung dürfte sich über Unstimmigkeiten darüber entzündet haben, was in einer Moschee erlaubt ist. Obwohl schließlich die Fäuste flogen, blieb es laut Polizeisprecher Harald Sörös bei leichten Verletzungen.

(APA)