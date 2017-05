"Ihr könnt mir gar nichts": Polizisten am Wiener Praterstern verletzt

Ein aggressiver 33-Jähriger hat am Dienstagabend am Wiener Praterstern in der Leopoldstadt Polizisten attackiert und zwei Beamte verletzt. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer hatten Security-Mitarbeiter eines am Bahnhofsgelände befindlichen Supermarkts gegen 19.15 Uhr die Exekutive um Unterstützung gebeten, weil sich der Mann in dem Geschäft ausgesprochen aggressiv verhalten hatte.

"Ihr könnt mir gar nichts", soll er unter anderem den Sicherheitsleuten gesagt haben, als sie ihn aus dem Geschäft hinauskomplimentieren wollten. Der Anblick der Uniformierten der Polizeiinspektion Tempelgasse war durchaus nicht dazu angetan, die Emotionen des 33-Jährigen etwas abzukühlen. Er beschimpfte die Beamten ebenso und attackierte sie mit Tritten. Zwei Polizisten wurden leicht an Hand bzw. Fuß verletzt.

Die Beamten nahmen den 33-Jährigen fest. Bei ihm wurde ein Baggie mit Marihuana sichergestellt.

(APA)