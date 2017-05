Drei Polizisten bei Einsätzen in Wien verletzt

Beim Versuch, zwei Raufereien zu schlichten sind am Donnerstagabend insgesamt drei Polizisten verletzt worden. In Floridsdorf schlug ein betrunkener 44-Jähriger einen Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Ein aggressiver Drogendealer verletzte zuerst einen potenziellen Kunden, danach einen Beamten in einer Polizeiinspektion, berichtete die Polizei am Freitag.

Weil ein alkoholisierter Niederländer beim Franz-Jonas-Platz gegen 20.20 Uhr mehrere Personen angepöbelt hatte, riefen Besucher einer dort stattfindenden Veranstaltung die Polizei zu Hilfe. Doch die Beamten konnten ihn nicht beruhigen. Der 44-Jährige verpasste einem Polizisten einen Faustschlag ins Gesicht. Im Zuge der Festnahme wehrte sich der Mann so heftig, dass eine Beamtin Abschürfungen erlitt.

Beamter erlitt Rippenprellungen

Offenbar wegen eines nicht zustande gekommenen Drogendeals schlug ein 17-Jähriger einen Mann im Bereich Praterstern in Wien Leopoldstadt nieder. Polizisten hatten die Rauferei beobachtet, schritten ein und brachten die beiden zur Polizeiinspektion Pappenheimgasse in der Brigittenau. Dort leistete der 17-jährige Afghane erneut heftigen Widerstand, nachdem ihm die Handschellen abgenommen worden waren. Ein Beamter erlitt dadurch u. a. Rippenprellungen und konnte seinen Dienst nicht mehr weiterführen.

(APA)