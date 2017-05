Trotz Kritik: Panholzer unterschreibt als Schönbrunn-Chef

Es war eine der letzten Amtshandlungen von Reinhold Mitterlehner als Wirtschaftsminister: Die Bestellung des neuen Geschäftsführeres der Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft (SKB): Mit den in Kultur- und Tourismuskreisen unbekannten Klaus Panholzer ist ein Kandidat aus dem Hearing als Sieger hervorgegangen, der wie berichtet bei vielen für Befremden gesorgt hat.

Panholzer hat trotz Kritik wie geplant den Vertrag als neuer Schönbrunnchef am Freitag unterschrieben, wie der "Presse" aus Mitterlehners Büro bestätigt wurde. Damit wird der gebürtige Oberösterreicher - er stammt aus der selben Region wie Mitterlehner - das Amt mit 1. September antreten, wenn Langzeit-Geschäftsführer Franz Sattlecker in Pension geht.

Parlamentarische Anfrage wird Nachfolger beantworten

Die Grünen bringen zur Bestellungen auch heute, Montag, eine parlamentarische Anfrage ein - die allerdings nicht mehr Mitterlehner selbst, sondern sein Nachfolger bzw. seine Nachfolgerin - beantworten wird.

Die Bestellung ist deswegen umstritten, weil Panholzer nach Ansicht vieler Experten nicht die nötige Qualifikation für den Posten mitbringt. Unter anderem soll er die in der Ausschreibung vom Jänner formulierten „Kenntnisse und Erfahrung mit denkmalpflegerischen Erfordernisseen bei der Betreibung kulturhistorischer Anlagen“ nicht mitbringen.

Lange in den USA tätig

Panholzer, der seit dem Vorjahr in Liezen ein Lokal führt, hat im Kulturbereich keine Erfahrung: er war lange in den USA tätigt, aber eher im Gastro - und Entertainmentbereich (u.a. bei Magna Entertainment) und war Präsident eines Gastro-Beratungsunternehmens in Florida sowie in der Immobilienbranche tätig.

Den Vorwurf, dass Panholzer auf Mitterlehners Wunsch hin vorgereiht wurde, wurde am Montag in seinem Büro erneut zurückgewiesen. "Die zuständige Hearing-Kommission hat einen Vorschlag mit drei geeigneten gleichwertigen Kandidaten vorgelegt. Aus diesem Dreier-Vorschlag wurde Klaus Panholzer ausgewählt", heißt es. Gerüchteweise soll Panholzer aber von dem Personalberatungsunternehmen, das das Auswahlverfahren im Auftrag des Wirtschaftsministeriums durchgeführt hat, als nur teilweise qualifiziert eingestuft worden sein. Der zuständige Personalberater wollte keinen Kommentar zum Verfahren abgeben und verwies auf das Wirtschaftsministerium.

Im Dreiervorschlag, aus dem Panholzer als Sieger hervorgegangen ist, war auch Renate Danler, die langjährigen Geschäftsführerin des Kongresszentrums in der Wiener Hofburg und dem Vernehmen nach auch der Geschäftsführer des Kunsthistorischen Museums, Paul Frey.