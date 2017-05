Fünf Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Wien

Bei einem Verkehrsunfall am Muttertag sind in Wien-Hietzing fünf Personen, darunter ein Baby, leicht verletzt worden. Eine Mutter wollte mit ihrem zehn Monate alten Sohn einen Zebrastreifen überqueren. Ein Pkw blieb stehen, eine 79-jährige Autofahrerin, die dahinter furh, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Auto, das daraufhin gegen die 42-Jährige und den Kinderwagen geschoben wurde, berichtete die Polizei.

Der Unfall passierte kurz nach 13.30 Uhr auf der Hietzinger Hauptstraße. Als die Frau mit dem Kinderwagen den Zebrastreife überqueren wollte, stoppte die 43-Jährige davor, woraufhin ihr die 79-Jährige auffuhr.

Die beiden Lenkerinnen sowie ein Beifahrer wurden leicht verletzt. Die Mutter und ihr Sohn wurden vorsorglich zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

(APA )