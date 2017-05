Wiens fast geheime Gastgärten

Wien. Eigentlich sollte man sie für sich behalten. Damit der eigene Stammplatz verlässlich frei ist und sie das bleiben, was sie sind: die (fast) geheimen, jedenfalls aber weniger bekannten Gastgärten in der Stadt. Im unvermuteten Hinterhof gelegen. Oder mitten in der Stadt, und doch im Grünen: Empfehlungen aus der zweiten Reihe sozusagen. Zum Ausprobieren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2017)