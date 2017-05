Sex-Attacken auf 14 Frauen: Prozess gegen afghanischen Asylwerber

14 Frauen im Alter zwischen 18 und 36 Jahren soll ein afghanischer Flüchtling in Wien-Favoriten bedrängt haben, um sie zu sexuellen Handlungen zu zwingen. In fünf Fällen soll ihm das geglückt sein, in den anderen neun scheiterte er am Widerstand der Frauen. Am Mittwoch muss sich der 25-Jährige Asylwerber vor einem Schöffensenat am Landesgericht für Strafsachen verantworten.

Der Angeklagte soll im Zeitraum November 2016 bis Februar 2017 in den Abend- und Nachtstunden am Reumannplatz seinen Opfern aufgelauert haben. Dank Bildern aus Überwachungskameras, die in den Medien veröffentlicht wurden, und polizeilichen Observationen kamen die Ermittler dem gesuchten Serientäter auf die Spur. Der Verdächtige wurde Ende Februar festgenommen. Zum Großteil der inkriminierten geschlechtlichen Nötigungen soll sich der Mann im Ermittlungsverfahren geständig gezeigt haben. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft.

(APA)