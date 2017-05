Mann lauerte Ex-Frau auf, legte Feuer und beging Suizid

Ein Mann hat in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Brigittenau seiner Ex-Frau vor ihrer Wohnung aufgelauert. Als sie nach Hause kam, forderte er eine Aussprache und gab ihr zu verstehen, dass er bewaffnet sei. Nach einem Handgemenge nahm er ihr den Schlüssel ab und stürmte in die Wohnung, wo er randalierte und eine Couch anzündete.

Nachdem die Polizei angerückt war, schlug er eine Fensterscheibe der im 4. Stock gelegen Wohnungen ein, kletterte auf ein Sims und sprang trotz zahlreicher Zurufe der Beamten in die Tiefe. Sofortige Reanimationsversuche waren letzendlich vergebens, der Mann starb in einem Krankenhaus.

Das Haus in der Burghardtgasse war evakuiert worden. Nachdem die Feuerwehr den Brand rasch gelöscht hatte, konnten die übrigen Hausbewohner zurück in ihre Wohnungen. Die 40-jährige Ex-Frau des Mannes musste von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.

(APA/Red.)