Urteil: Arzt Gernot Rainer verliert gegen Stadt

Im Fall Gernot Rainer wurde am Montag, wie die „Presse“ erfuhr, das schriftliche Urteil an die Anwälte zugestellt. Der Arzt hat demnach den Prozess um Wiedereinstellung verloren. Laut dem Urteil war das Dienstverhältnis nicht auf Umwandlung in ein unbefristetes Dienstverhältnis angelegt. Rainer hatte die Stadt geklagt, da er das Auslaufen seines Dienstvertrags im Otto-Wagner-Spital als Folge seines gewerkschaftlichen Engagements bei „Asklepios“ ansah.

Rainer hatte zuvor um einen Dauervertrag angesucht, dieser war vom Wiener Krankenanstaltenverbund abgelehnt worden. Im Urteil heißt es nun, dieser sei aus rein sachlichen Gründen, nicht wegen seiner gewerkschaftlichen Tätigkeit so entschieden worden.

(kb)