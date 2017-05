Cevapcici-Festival: 30.000 statt 5000 kamen

Wien. Dass durch Facebook Feiern aus dem Ruder laufen können, ist mittlerweile bekannt. Wir erinnern uns an Geburtstagsfeste in Deutschland oder den USA, wo statt ein paar Freunden plötzlich Tausende Menschen vor der Tür der Gastgeber standen. Einladungen lassen sich über die Plattform halt doch nur schwer planen.

Nicht wenig gestaunt haben die Veranstalter des Cevapcici-Festivals, das am Sonntag im Donaupark in Wien stattgefunden hat („Die Presse“ berichtete). Anstatt der 5000 Menschen, die sich für das Fest angesagt hatten, standen über den Tag verteilt 30.000 Menschen vor Ort und wollten verköstigt werden.

Da war freilich etwas schiefgegangen. Bis zu einer Stunde standen die Besucher in der prallen Sonne an, um eine Portion Cevapcici zu bekommen. Andere verließen das Fest ob der Massen schnell wieder. „Meine kleine Tochter hat fast einen Sonnenstich vom vielen Warten bekommen. Nie wieder Cevapcicifest“, schrieb eine Besucherin auf Facebook, wo andere das Fest zwar lobten, viele aber ihrem Ärger Luft machten.

Die Veranstalter, die Gruppe Volxfest, gelobten Besserung: „Mit einem Gewaltakt haben wir es geschafft, 20.000 Menschen gut und 5000 notdürftig zu versorgen. 5000 Menschen haben sich an den Cevapcici-Schlangen nicht anstellen wollen und bei den anderen Angeboten nicht zugreifen wollen. Von diesen 5000 gibt es jetzt Saures auf Facebook. Zu Recht, wie ich finde“, entschuldigt sich Ali Saeidi von Volxfest in einem Post. Man habe sich sehr bemüht und werde es im kommenden Jahr besser machen, sagt er auch zur „Presse“. Tatsächlich hat das am Tag davor (Samstag) ebenfalls von Volxfest organisierte Gulaschfestival reibungsloser funktioniert. Wohl auch, weil mit 10.000 über den Tag verteilten Besuchern deutlich weniger Menschen kamen.

Nächstes Jahr: Donauparkfest

Für das kommende Jahr planen Saeidi und seine zwei Kollegen, die beiden Festivals jedenfalls zu vergrößern – und zu vereinen: Gleich vier Tage, von 7. bis 10. Juni 2018, soll dieses Donauparkfest dann stattfinden. Weitere Programmpunkte sind in Planung.

Essen und Trinken mit eigenen Veranstaltungen zu feiern, ist in diesem Sommer in Wien wieder beliebt. Am Freitag, dem 14. Juli, findet etwa im Karlsgarten am Karlsplatz wieder das Cocktailfestival Liquid Market statt. (win)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.05.2017)