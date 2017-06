Aus einer Lagerhalle in der Warneckestraße in Wien-Simmering sind 440 Fernsehapparate im Wert von mehr als 100.000 Euro verschwunden. Die Diebe waren über das Pfingstwochenende in das Gebäude eingedrungen. Wie sie ihre Beute abtransportierten und wie sie überhaupt in das Gebäude kamen, ist immer noch unklar.

(APA)