Auszeichnung für neue Mariahilfer Straße

In Wien hat man sich an den Umbau der Mariahilfer Straße zur Fußgänger- bzw. Begegnungszone schon mehr oder weniger gewöhnt - gelegentlich kommt auch noch - Stichwort Querungen, Stichwort Autofahrer - Kritik an der Neugestaltung. Aus internationaler Sicht kommt nun aber Lob für die Verkehrsberuhigung auf Wiens größter Einkaufsstraße. Die US-amerikanische Environmental Design Research Association (EDRA) hat ihren "Great Places Award 2017" in der Kategorie "Place Design Award" an die Mariahilfer Straße vergeben.

Die Jury begründet das damit, dass ein ursprünglich stark befahrener Einkaufsboulevard zu einer fußgängerfreundlichen Umgebung gemacht wurde. Dadurch sei es zu einer dramatischen Reduktion von Verkehr, Lärm und Umweltverschmutzung gekommen. Betont wird auch die Einbindung der Bürger in den Gestaltungsprozess. Insgesamt sei das Projekt vorbildhaft für andere Städte bei der Umsetzung von Verkehrsberuhigung.

Preis wird jährlich vergeben

Die EDRA ist eine internationale und interdisziplinäre Organisation, die 1968 gegründet wurde, um sich den psychologischen und sozialen Aspekten von Architektur und Planung zu widmen. Der Great Places Award wird jährlich von ihr vergeben. Vergangenes Jahr bekam die Forscherin Matluba Khan den Preis für ein Projekt eines Lern- und Spielraums für eine Schule in Bangladesch.

