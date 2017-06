Bild während Ausstellung in Wiener Galerie gestohlen

Die Wiener Polizei fahndet nach einem Dieb, der im Zuge einer Ausstellung ein Öl-Bild mitgehen ließ. Das Werk von Wolfgang Pavlik wurde im Zeitraum von 29. Mai bis 1. Juni gestohlen. Der Künstler stellte in dem Zeitraum seine Bilder in einem Atelier in der Glasergasse in Alsergrund aus. Das Werk ist über 2.000 Euro wert.

>> Informationen dazu auf der Fahndungsseite des Bundeskriminalamtes

(APA)