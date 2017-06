Wien: Bosnische Handball-Hooligans attackierten Amerikaner

Eine Gruppe bosnischer Handball-"Fans" hat am Samstagnachmittag am Schwarzenbergplatz in der Wiener Innenstadt einen US-amerikanischen Staatsbürger körperlich attackiert, der eine Flagge Israels bei sich hatte. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger trat die Gruppe von 97 Hooligans gegen 17.00 Uhr in Aktion.

Die Polizei - wegen der Regenbogenparade ohnehin in größerer Zahl an Ort und Stelle - hielt die Gruppe an und stellte die Identitäten fest. Die Beamten stellten drei Anzeigen, wegen Körperverletzung, Verhetzung sowie nach dem Verbotsgesetz. Außerdem wurden 100 Euro als Sicherheitsleistung eingehoben zur Sicherung des Strafverfahrens.

(APA)