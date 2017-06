Raser mit 102 km/h in Wiener 30er-Zone gestoppt

Ein satte Geschwindigkeitsübertretung hat die Wiener Polizei am vergangenen Freitag in der Brigittenau geahndet: Beamte in Zivil stoppten mit ihrem Radarfahrzeug am Nachmittag um 15:30 Uhr einen Autofahrer, der in der Wasnergasse beim Augarten mit 102 km/h unterwegs war. Er hatte die dortige 30er-Beschränkung somit um 72 km/h übertroffen, berichtet die Polizei am Montag. Der Fahrer wurde angezeigt, ihm drohen eine saftige Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

(Red.)