Raser mit 102 km/h in Wiener 30er-Zone unterwegs

Ein Fahrzeuglenker ist am Freitagnachmittag mit 102 km/h durch eine 30er-Zone in Wien-Brigittenau gerast. Mittels Radar stellte ein Zivilfahrzeug der Landesverkehrsabteilung der Wiener Polizei in der Wasnergasse die überhöhte Geschwindigkeit fest. Die Polizei ermittelt nun den Zulassungsbesitzer. Dem Lenker drohen der Entzug des Führerscheins und eine Geldstrafe.

(APA)