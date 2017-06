Täter nach Bankraub in Wien festgenommen

Nach einem Bankraub in der Landstraßer Hauptstraße ist der maskierte und bewaffnete Täter von Beamten der Sondereinheit Wega festgenommen worden. Der Mann hatte zuvor gegen 14.45 in einer Filiale in Wien-Landstraße Geld in unbekannter Höhe erbeutet und dann zu Fuß die Flucht ergriffen, so die Landespolizeidirektion am Dienstag. Weitere Einzelheiten zu Täter und Tathergang lagen vorerst nicht vor.

(APA)