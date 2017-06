Die schaumgebremste Wiener Verwaltungsreform

Es soll die größte Verwaltungsreform der Geschichte der Stadt werden – so kündigte die zuständige Finanzstadträtin Renate Brauner (SPÖ) den Prozess „Wien neu denken“ vor mehr als einem Jahr an. Nachdem ein Einsparungspotenzial von rund 100 Millionen Euro pro Jahr ausgemacht wurde, wurden vier Innovationsgruppen eingesetzt. Sie beschäftigen sich mit der Neuorganisation der Steuerung der Stadt, deren Deregulierung und Vereinfachung, Bezirksreformen und Stadtteil- und Grätzelarbeit. Erste große Würfe wollte man zuerst im Mai und dann im Juni präsentieren. Aber auch dieser Monat ist nun vorbei – und so wie es aussieht werden einige politisch heikle Themen eher auf Ende des Jahres verschoben: