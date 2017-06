Linzer Straße in Wien senkte sich ab: Straßenbahnen umgeleitet

Weil sich in der Linzer Straße in Wien-Penzing am Freitagabend im Gleisbereich die Fahrbahn abgesenkt hat, wurden zwei Straßenbahnlinien umgeleitet. Die Ursache war zunächst unklar. Möglicherweise kann der betroffene Abschnitt mit Beton aufgefüllt werden, die Arbeiten können jedenfalls bis in die späten Abendstunden dauern, sagte ein Sprecher der Wiener Linien.

Der Individualverkehr war nicht betroffen, die Straße auch nicht gesperrt, hieß es vom ÖAMTC. Die Straßenbahnlinie 10 fuhr nur zwischen Dornbach und Hütteldorfer Straße bzw. Kennedybrücke, Hietzing und Penzinger Straße. Die Linie 52 fuhr nur zwischen Westbahnhof und Penzinger Straße und wurde über die Linie 58 nach Unter St.-Veit umgeleitet. Die Wiener Linien empfahlen, ersatzweise auf die Linien 10A oder 49 auszuweichen.

(APA)