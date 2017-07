Eine Stadt wird (schön langsam) zur Begegnungszone

Ein hartes Pflaster ist das ja nicht. Nicht für solche Projekte, nicht bei solchen Leuten und Geschäften. Er, sagt Clemens Castan, brauche kaum einmal ein Auto. Er zeigt den Lastenanhänger für das Fahrrad, damit liefere er den Käse aus dem Spezialitätenladen Jumi, der gerade von einer Seite der Lange Gasse auf die andere Straßenseite in ein größeres Geschäft gezogen ist, aus. Kunden kommen größtenteils ohne Auto, überhaupt freue er sich, dass die Straße vor seinem Schaufenster bald zur Begegnungszone werde. „Wenn hier alles zugeparkt ist, ist's für uns schwierig; wenn die Straße schön ist, lädt sie zum Flanieren ein. Am Samstag, wenn da vorn“, er zeigt zur Kreuzung zur Josefstädter Straße, „abgesperrt ist, für den Biospezialitätenmarkt, dann sieht man schon, wie schön das sein kann.“



Fast wie im Dorf. „Die Leute kommen aus den Häusern, setzen sich hin, reden miteinander“, sagt er. Nachbarin Katharina Polheim, die in ihrem Vintage-Laden Tati Sammlerstücke aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren verkauft, pflichtet bei, „es wäre schön, wenn Wien schneller urbaner und angenehmer wird. Teilweise fahren die Leute hier ja mit 60 km/h durch.“ Auch andere Unternehmer der Gasse stehen hinter dem Plan Begegnungszone, die Betreiber des Gea-Shops, des Lokals Trilogie, die auf mehr Platz vor dem Lokal hoffen. Auch der Inhaber des Bioladens oder Susanne Mair, die in der Lange Gasse ihre Bioparfums verkauft, sagen, sie hoffen auf die Begegnungszone – auch, wenn sie gar nicht bis zu ihrem Abschnitt der Gasse reichen werde. Aber vielleicht strahle sie ja bis über die Josefstädter Straße aus.