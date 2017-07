Jobverlust nach "Wut-Video": Betroffener bei Kern und Strache

„Wie kann das sein, dass ein afghanischer Flüchtling am Donauinselfest ein Mädel vergewaltigt und dann freigelassen wird?“, fragt Patrick F., während er in der Uniform seines Arbeitgebers im Auto sitzt. Gerichtet ist die Frage an Bundeskanzler Christian Kern und den Wiener Bürgermeister Michael Häupl (beide SPÖ). Die Szene stammt aus einem Video, das in den sozialen Medien für Aufregung sorgte - und dem Floridsdorfer seine Anstellung kostete. Nun traf er Kern, der auf seiner Facebook-Seite betonte, Patricks Unverständis nachvollziehen zu können.

„Ich habe heute Patrick getroffen und teile seine Meinung voll und ganz: Es ist absolut unverständlich, dass es in dem dramatischen Fall rund um die versuchte Vergewaltigung zu einer Freilassung kommen konnte“, schrieb der Regierungschef in seinem Posting. Es sei in seinem, Kerns, Interesse, „dass das mittlerweile korrigiert worden ist. Patrick hat in einem Video eine kritische Frage gestellt, die ich - ehrlich gesagt - auch gestellt hätte. Dass er nun wegen dieser Kritik seinen Job verloren hat, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar und geht eindeutig zu weit.“

Es laufe etwas falsch in Österreich, wenn ein Einzelner nicht mehr seine Meinung offen aussprechen könne, meinte Kern weiter. Es habe Patrick bei der Unterhaltung im Bundeskanzleramt jedenfalls als engagierten, sympathischen Mann kennengelernt.

Strache sichert Hilfe der FPÖ Wien zu

Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, hatte Patrick zuvor auch ein Gespräch mit FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz- Christian Strache geführt. Demnach habe Strache dem Floridsdorfer versichert, „dass ihm die FPÖ Wien helfen wird, wieder auf die Beine zu kommen“. Die Partei würde etwaige Anwaltskosten übernehmen.

Zum Fall der versuchten Vergewaltigung: Beim Donauinselfest konnten Polizisten offenbar eine Vergewaltigung verhindern. Sie zerrten den 18-jährigen Täter, der bereits auf der 21-Jährigen saß und ihr T-Shirt gewaltsam entfernt hatte, vom Opfer und nahmen ihn fest. Die junge Frau blieb körperlich unverletzt. Die Staatsanwaltschaft setzte den Afghanen tags darauf auf freien Fuß. Mittlerweile wurde über den Afghanen die U-Haft verhängt.

Kerns Facebook-Eintrag:

"Wut-Video":

