Wien benennt Haltestellen um, U2 fährt öfter nach Aspern

"Stadiongasse, Parlament." Als Passagier der Wiener Linien hat man sich daran gewöhnt, dass manche Station einen Doppelnamen trägt. Gehört einfach dazu. Doch einige bekannte Namen werden mit 2. September anders klingen - einfacher, nämlich. Das gaben die Wiener Linien am Dienstag bekannt.

Ziel der Maßnahme ist, einheitlichere Namen zu schaffen bzw. die Ortsangaben klarer zu machen. Im Fall der eingangs erwähnten Station heißt das, dass künftig nur mehr die Durchsage "Parlament" erklingen wird. Die Stadiongasse hat hier ausgedient.

Ähnlich läuft es bei "Spitalgasse, Währinger Straße", die künftig nur mehr "Spitalgasse" heißen wird. Aus "Quellenstraße, Favoritenstraße" wird "Reumannplatz U", "Koppstraße, Panikengasse" wird nur mehr "Panikengasse" heißen. "Ottakringer Straße, Erdbrustgasse" wird künftig als "Maroltingergasse" angesagt und aus "Ottakringer Straße, Wattgasse" wird - erraten - "Familienplatz".

Doppelnamen werden aber nicht ganz verschwinden. "Kärntner Ring, Oper" wird künftig etwa "Oper, Karlsplatz U" heißen. Und manche Station wird sogar erst recht einen Doppelnamen erhalten. Der "Dr.-Karl-Renner-Ring", zum Beispiel, wird ab 2. September "Ring, Volkstheater U" genannt. Und die "Bösendorferstraße" wird zu "Bösendorferstraße, Karlsplatz U" erweitert.

Einige Uneinheitlichkeiten bleiben bei der Umbennenung der Haltestellen allerdings aufrecht. Die Wiener Linien fahren weiter die "Landstraße" an, während die ÖBB in "Wien Mitte" stehen bleiben.

Manche Namen brauchen Zeit

Nicht angetastet wird etwa auch "Südtiroler Platz, Hauptbahnhof" - was aber nicht heißt, dass der Südtiroler Platz nicht irgendwann aus dem Stationsnamen fallen könnte. Manche Dinge brauchen halt Zeit, bis sie im kollektiven Sprachgebrauch der Stadt so gelockert sind, dass man in sie eingreifen kann.

Für 38 von fast 5400 Haltestellen scheint diese Zeit nun gekommen - oder die Notwendigkeit so groß, dass die Gewohnheit sekundär ist. Auch daran werden sich die Wiener wohl gewöhnen.

U1-Verlängerung ab 2. September in Betrieb

Und auch sonst wird sich ab September im Wiener-Linien-Netz einiges

ändern. Markanteste Neuerung ist die Inbetriebnahme der

U1-Verlängerung, die ab 2. September bis Oberlaa fährt. Von der bisherigen Endstation Reumannplatz gelangt man mit der roten Linie dann weiter in den Süden. Fünf Haltestellen kommen auf einer

Länge von 4,6 Kilometern dazu: Troststraße, Altes Landgut,

Alaudagasse, Neulaa und Oberlaa als neue Endstelle.

Die neue U-Bahn-Anbindung des Gebiets macht auch Änderungen des

Busverkehrs im 10. Bezirk notwendig. Insgesamt 14 Linien sind

betroffen, viele davon werden laut Wiener Linien so ausgebaut, dass

man die erste bzw. letzte U-Bahn gut erwischt. Bei der Alaudagasse

entsteht ein neuer Knotenpunkt für fünf Linien. Außerdem gibt es

mehr Querverbindungen zwischen U1 und U6 (15A und 16A).

Angeschlossen werden zudem die Schnellbahnstationen Blumental (67A)

oder Kledering (70A). Der 19A brummt künftig auch sonntags durch die

Per-Albin-Hansson-Siedlung.

U2 fährt öfters in die Seestadt

Für Stadtrandbewohner aus einer anderen Ecke gibt es ebenfalls

Verbesserungen - zumindest in den Morgenstunden: Die U2 fährt ab

Schulbeginn (4. September) von Betriebsbeginn bis ca. 8.30 Uhr in

dichterem Takt in die Seestadt. Derzeit wird bloß jeder zweite Zug

bis zur Endstation im Stadtentwicklungsgebiet Aspern geführt. Das

bleibe für den Rest des Tages bis auf weiteres auch so, verwies

Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer auf die Auslastung

im teils einstelligen Prozentbereich: "Die Stoßzeit am Nachmittag

verteilt sich über mehrere Stunden."

Umgewöhnen müssen sich die Benutzer der Bim-Linien im Westen

Wiens. Einerseits wird der 58er eingestellt. Dessen Strecke

übernehmen die Linien 10 und 60, die verlängert werden. Der 10er

verkehrt ab 2. September zwischen Dornbach und Unter St. Veit, der

60er zwischen Westbahnhof und Rodaun.

Andererseits gibt es Änderungen bei den Linien 2 und 44, die ab

dem Johann-Nepomuk-Berger-Platz ihre bisherige Route tauschen. Das

soll bestehende Parallelführungen von Ottakring (2, 46) bzw. Hernals

(43, 44) ins Zentrum aufheben. Der 2er fährt also in Hinkunft nach

Dornbach, der 44er nach Ottakring.

"Jeder dritte Fahrgast betroffen"

Die Änderungen sind jedenfalls umfassend. "Jeder dritte Fahrgast wird betroffen sein bzw. davon profitieren", sprach die für die Wiener Linien zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Dienstag von den "größten Netzänderungen seit vielen Jahrzehnten", die "deutliche und dramatische Verbesserungen" brächten.

Und auch der Hauptbahnhof heißt in der U-Bahn-Version weiterhin "Hauptbahnhof, Südtirolerplatz". Wobei in letzterem Fall mittelfristig durchaus die Streichung der Platzbezeichnung denkbar sei, wie man bei den Wiener Linien hört. Das war vor einigen Jahren schon einmal angedacht. Damals hätte die damalige Station Südtirolerplatz in Hauptbahnhof umbenannt werden sollen, was in einem Politikum und schließlich in die jetzige

Kompromisslösung mündete.

(eko)