Wien benennt Haltestellen um

"Stadiongasse, Parlament." Als Passagier der Wiener Linien hat man sich daran gewöhnt, dass manche Station einen Doppelnamen trägt. Gehört einfach dazu. Doch einige bekannte Namen werden mit 2. September anders klingen - einfacher, nämlich. Das gaben die Wiener Linien am Dienstag bekannt.

Ziel der Maßnahme ist, einheitlichere Namen zu schaffen bzw. die Ortsangaben klarer zu machen. Im Fall der eingangs erwähnten Station heißt das, dass künftig nur mehr die Durchsage "Parlament" erklingen wird. Die Stadiongasse hat hier ausgedient.

Ähnlich läuft es bei "Spitalgasse, Währinger Straße", die künftig nur mehr "Spitalgasse" heißen wird. Aus "Quellenstraße, Favoritenstraße" wird "Reumannplatz U", "Koppstraße, Panikengasse" wird nur mehr "Panikengasse" heißen. "Ottakringer Straße, Erdbrustgasse" wird künftig als "Maroltingergasse" angesagt und aus "Ottakringer Straße, Wattgasse" wird - erraten - "Familienplatz".

Doppelnamen werden aber nicht ganz verschwinden. "Kärntner Ring, Oper" wird künftig etwa "Oper, Karlsplatz U" heißen. Und manche Station wird sogar erst recht einen Doppelnamen erhalten. Der "Dr.-Karl-Renner-Ring", zum Beispiel, wird ab 2. September "Ring, Volkstheater U" genannt. Und die "Bösendorferstraße" wird zu "Bösendorferstraße, Karlsplatz U" erweitert.

Manche Namen brauchen Zeit

Nicht angetastet wird etwa "Südtiroler Platz, Hauptbahnhof" - was aber nicht heißt, dass der Südtiroler Platz nicht irgendwann aus dem Stationsnamen fallen könnte. Manche Dinge brauchen halt Zeit, bis sie im kollektiven Sprachgebrauch der Stadt so gelockert sind, dass man in sie eingreifen kann.

Für 38 von fast 5400 Haltestellen scheint diese Zeit nun gekommen - oder die Notwendigkeit so groß, dass die Gewohnheit sekundär ist. Auch daran werden sich die Wiener wohl gewöhnen.

