Fenstersturz: Kleinkind auf dem Weg der Besserung

Ein 22 Monate alter Bub, der am Sonntagabend in Wien-Hernals aus einem Fenster im vierten Stock gestürzt war, hat sich am Dienstag weiter auf dem Weg der Besserung befunden. Das Kleinkind lag noch auf der Überwachungsstation im Wiener AKH, sei aber dabei, auf eine Normalstation verlegt zu werden, sagte Krankenhaussprecherin Karin Fehringer am Nachmittag auf APA-Anfrage.

Der Sturz des Buben auf den Gehsteig in der Gräffergasse war

durch den Sonnenschirm eines Lokals gebremst worden. Das Kind erlitt

Abschürfungen, Prellungen und einen nicht lebensgefährlichen

Schädelbruch. Die Eltern waren zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im

gleichen Zimmer wie ihr kleiner Sohn. Die 24-jährige Mutter und der

54-jährige Vater wurden bis Dienstag noch nicht einvernommen, sagte

Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Die Ermittler überprüfen, ob

elterliche Sorgfaltspflichten verletzt wurden.