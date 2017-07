St. Ellas schließt, Gaumenspiel wird verkleinert

Martina Kraler und Rodschel Rachnaev betreiben seit Jahren das durchaus empfehlenswerte Restaurant Gaumenspiel in der Zieglergasse in Wien Neubau. Vor rund fünf Jahren ist gleich nebenan mit dem St. Ellas ein Schwesternlokal dazugekommen, das sich mehr als Bistro versteht.

Mit Ende des Jahres schließt ebendieses allerdings. Das Gaumenspiel bleibt bestehen, wird allerdings wieder verkleinert und auf seine ursprüngliche Größe reduziert. Der Grund: Das Haus, in dem das St. Ellas und Teile des Gaumenspiels eingemietet sind, wurde verkauft. „Es wird abgerissen, weil dort neue Wohnungen gebaut werden“, sagt Martina Kraler zur „Presse“. Sie schließt aber nicht aus, dass das St. Ellas vielleicht an einem neuen Standort wieder eröffnet wird. Auch das Gaumenspiel könnte sich im Zuge des Umbaus einiges verändern. Was genau, soll in den nächsten Monaten entschieden werden.

(ks)