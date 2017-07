Sanitäter erwägen Kampfmaßnahmen

Die Gewerkschaft vida hält in Reaktion auf die

Kündigungen beim Wiener Roten Kreuz nächsten Dienstag eine

Betriebsversammlung in der ÖGB-Zentrale ab. Erwartet werden 400

Mitarbeiter in Uniform, sagte Richard Kocica, Landesgeschäftsführer

der vida, am Freitag. Im Rahmen der Veranstaltung werden die

Beschäftigten der Blaulichtorganisationen informiert und es wird

über Protestmaßnahmen abgestimmt.

"Die Gewerkschaft informiert über den Ist-Stand, damit Gerüchte

und Ängste ein bisschen genommen werden", sagte Kocica. Es gehe

darum, auf den Ernst der Lage aufmerksam zu machen und die

Verantwortlichen an einen Tisch zu bringen, um Lösungen zu

erarbeiten und ein Finanzierungsmodell zu finden. Streik sei das

"allerletzte Mittel".

Zweistündige Versammlung

Die Versammlung findet ab 19.00 Uhr im Wilhelmine-Moik-Saal in

der ÖGB-Zentrale in der Leopoldstadt statt und ist für eineinhalb

bis zwei Stunden anberaumt. "Angesichts der jüngsten Kündigungswelle

beim Roten Kreuz in Wien sowie des Kaputtsparens bei sämtlichen

anderen Blaulichtorganisationen können und wollen wir nicht mehr

tatenlos zusehen", hatte vida-Vorsitzender Helmut Gruber in einer

Aussendung klargestellt. Die Gewerkschaft werde auch vor

Kampfmaßnahmen nicht zurückschrecken.

Das Rote Kreuz hat die Kündigung von Sanitätern mit der

schlechten Auftragslage begründet. Die Gebietskrankenkasse

beschäftige aus Kostengründen oft nur mehr günstigere

Rettungsfahrdienste statt Rettungsorganisationen.

Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) hat bereits einen

runden Tisch einberufen und Reformen eingemahnt. Auch die

Gebietskrankenkasse und die Ärztekammer müssten die Lage erkennen,

forderte Kocica.

Auch Johanniter üben Kritik

Am Freitag haben auch die Johanniter in einer Aussendung gewarnt, dass die zunehmende Durchführung von Kranktransporten durch Fahrdienste statt durch Rettungsorganisationen zu Engpässen führen könnte. Der

Rettungsdienst sieht die Versorgungssicherheit im Katastrophenfall

gefährdet.