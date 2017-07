Polizeihubschrauber in Wien mit Laser geblendet

In der Nacht auf Dienstag hat ein 31-Jähriger in Wien-Brigittenau die Besatzung eines Polizeihelikopters mit einem starken Laserpointer geblendet. Die Crew machte den Mann aus der Luft ausfindig und behielt ihn im Auge. Am Boden angeforderte Beamte der Sondereinheit Wega fassten den Verdächtigen. Er wurde wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und vorsätzlicher Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt angezeigt.

Den Laserpointer hatte der Mann noch bei sich. Da sich der Mann auffällig verhielt, wurde er einem Amtsarzt vorgeführt. Dieser wies ihn in eine psychiatrische Anstalt ein.

(APA)