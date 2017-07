Bike-Sharing: Chinesische Leihräder für Wien

Wien. Vor nicht einmal drei Jahren war Ofo ein Seminarprojekt Studierender der Universität Peking. Daraus wurde ein kleines Start-up, das in seinem Sektor zum weltweit erfolgreichsten Unternehmen gewachsen ist. Sein Wert wird derzeit auf zwei Milliarden Dollar geschätzt. Nach Asien und den USA will Ofo nun auch in Europa Fuß fassen – und das von Wien aus. Eine Niederlassung wurde bereits gegründet, Mitte August will man damit starten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.07.2017)