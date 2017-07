Fahrer nach Straßenbahnunfall in Wien-Meidling entlassen

Nach dem Straßenbahnunfall am 16. Juli in Wien-Meidling, bei dem acht Menschen verletzt wurden, haben die Wiener Linien den Fahrer nun entlassen. Das berichtete der ORF am Donnerstag in der Sendung "Wien heute". Die Straßenbahn war wegen überhöhter Geschwindigkeit entgleist.

Statt mit 15 km/h war die Garnitur beim Abbiegen von der Eichenstraße in die Aßmayergasse mit 45 km/h unterwegs. Die Straßenbahn schrammte eine Hausmauer entlang und kam zwischen der Mauer und einer Laterne zu stehen. Der Fahrer hatte nach eigenen Angaben ein Blackout. Der 38-Jährige war laut ORF erst ein knappes Jahr bei den Wiener Linien.

Der Sachschaden liegt nach Angaben der Wiener Linien bei mehreren hunderttausend Euro.

Eine Entlassung ist die sofortige ("fristlose“) Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber bei Vorliegen bestimmter wichtiger Gründe. Entscheidend für jeden Entlassungsgrund ist ein besonders schwerwiegendes Fehlverhalten des Arbeitnehmers verbunden mit der Unzumutbarkeit der Weiterbeschäftigung für den Arbeitgeber.

