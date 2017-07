Fußball-Frauen-EM: Public Viewing auf Wiener Rathausplatz

Nach dem Einzug des österreichischen Fußball-Damenteams in das Halbfinale der Europameisterschaft in den Niederlanden werden in Wien die Public-Viewing-Kapazitäten aufgestockt: So wird das Semifinale am kommenden Donnerstag vor dem Wiener Rathaus auf einer tageslichttauglichen 80-Quadratmeter-LED-Fläche gezeigt, die direkt vor der Leinwand des dort laufenden Filmfestivals aufgezogen wird. Das berichtete am Montag das Büro des Stadt Wien Marketing. Die Übertragung des Spiels der ÖFB-Damen gegen Dänemark startet gegen 17.15 Uhr, das Match wird um 18 Uhr angepfiffen.

Für die Übertragung des Spiels musste eine eigene LED-Leinwand besorgt werden, da die große Leinwand nicht tageslichttauglich ist. (Deswegen beginnen die Filmübertragungen am Rathausplatz sonst auch immer erst um 21.15 Uhr.) Nach dem Spiel geht es wie gewohnt mit dem Film Festival weiter. Gezeigt wird die Aufzeichnung eines Konzerts der tschechischen Meister Smetana und Dvořák auf der Berliner Waldbühne.

Die Initiative zu der Entscheidung, das Halbfinale am Rathausplatz zu zeigen, ging von Kultur- und Sportstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ) aus. Die Kosten für die zusätzliche Leinwand trägt das Filmfestival - die Bewilligung des zusätzlichen Budgets erfolgte durch das Mailath-Pokorny-Büro. Wie hoch die Kosten für die Leinwand sind, konnte eine Sprecherin des Stadt Wien Marketing nicht sagen - das sei Teil eines größeren Gesamtpakets.

Finale am Sonntag

Am Donnerstag wird entschieden, ob auch das Finale am Sonntag übertragen wird. Sollte das österreichische Team es ins Endspiel schaffen, soll es auch am Sonntag eine Übertragung geben. Der Beginn des Spiels ist für 17 Uhr angesetzt, es müsste also auch in diesem Fall nicht auf die abendliche Vorführung des Rathaus-Film-Festivals verzichtet werden.

