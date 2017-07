Märkte: Protestfrühstück gegen Ulli Sima

Wien. „Ulli Sima holding things“ – der Fotoblog mit Aufnahmen der Stadträtin, auf dem sie bei Presseterminen alle möglichen Dinge in die Hand nimmt, ist legendär. Am Montag hieß es allerdings „Marktstandler eating things“ – bei einem Protestfrühstück mehrerer Marktunternehmer gegen Sima. Natürlich auch als Fototermin angekündigt und hinter dem Wiener Rathaus inszeniert. Inklusive eines leeren Sessels, der für sie vorgesehen gewesen wäre.

Die öffentlichkeitswirksame Aktion soll dazu dienen, dass Sima die seit Juli geltende Gastroneuregelung auf Wiener Märkten zurücknimmt. Darin ist unter anderem vorgeschrieben, dass neuen Ständen keine sogenannten Nebenrechte mehr gewährt werden. Gemeint sind die bis zu acht Verabreichungsplätze, an denen Standler ihrer Kundschaft Essen und Getränke servieren dürfen. Für bestehende Verträge ändert sich nichts, im Fall von Weitergaben an Neumieter muss der Ausschankbereich allerdings zurückgebaut werden.

„Wir werden enteignet, was unseren Standortwert betrifft“, sagt Nina Strasser, seit November Mitbetreiberin des Lebensmittelstands Landkind auf dem Schwendermarkt im 15. Bezirk. Denn Stände würden nun beinahe unverkäuflich, getätigte Investitionen würden im Fall einer Weitergabe nicht mehr abgelöst. In ihrem Stand, an dem Grundnahrungsmittel wie Linsen oder Bohnen genauso verkauft werden wie Spezialitäten à la eingelegte Lilienblüten, kommt mehr als die Hälfte der Einnahmen durch die Bewirtung der Gäste zustande. Auch würden viele Kunden erst dadurch neugierig auf die Produktpalette des Stands.

„Sima fährt einfach über alle Märkte drüber“, sagt Mark Ruiz Hellin von der Marktkonditorei Hüftgold auf dem Meidlinger Markt. Von 17 Märkten gebe es in der Stadt vielleicht zwei oder drei, wo das Problem der ausufernden Gastronomie bestehe: „Ich glaube aber nicht, dass der Meidlinger Markt eine Notbremse braucht.“ Im Gegenteil: Das Areal sei zuletzt erst richtig belebt worden: „Vor fünf Jahren gab es hier noch ein Drittel Leerstand, heute sind wir quasi vollvermietet.“ Ihn selbst betreffe die Beschränkung nicht, weil er eine herkömmliche Gastrolizenz habe. Aber wenn benachbarte Stände wegen mangelnder Übernahmeinteressenten zusperrten, werde sich die Frequenz wieder deutlich verringern.

Über Schließung nachgedacht

Über eine Schließung nachgedacht hat bereits Sanela Djopo, seit sieben Jahren mit der Fischinsel auf dem Volkertmarkt (Leopoldstadt) vertreten – also noch vor Simas Initiative. „Mit nur acht Plätzen kann ich meine offenen Rechnungen nicht bezahlen“, die Konkurrenz von Supermärkten sei zu groß. Jetzt sei allerdings eine Standweitergabe undenkbar: „Wer zahlt mir meine Investitionen? Das Marktamt?“ Ihre Hoffnung: Dass mit der für Herbst geplanten Marktordnungsnovelle mehr Verabreichungsplätze erlaubt werden.

Generell wollen die Marktstandler neben der Rücknahme der Gastrosperre für Neuübernahmen auch bei dieser Novelle mitreden. Um Termine mit Sima habe man sich bemüht – bisher ohne Erfolg. Das neue Regelwerk muss die SPÖ freilich mit dem Koalitionspartner, den Grünen, ausverhandeln. Der grüne Marktsprecher, Rüdiger Maresch, bekräftigte, dass man Simas Verordnung keinesfalls befürworte. Er ist stattdessen für längere Öffnungszeiten und liberalere Bewirtungsregeln für Wiens Märkte. (eko/APA)

