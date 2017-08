L'Osteria zieht ins ehemalige Melrose Vienna

Knapp vor einem Jahr hat das kalifornische Restaurant Melrose in Grinzing geschlossen. Sehr zum Missfallen der Bewohner in der doch eher restaurantarmen Gegend. Jetzt soll es einen Nachfolger geben, der ein etwas einfacheres Konzept hat. Laut „Kurier“ soll nämlich im September eine Filiale der Restaurantkette L'Osteria einziehen, die sich auf Pizza (im XL-Format) und Pasta spezialisiert hat. Bevor es so weit ist, soll aber noch umgebaut werden.

Systemgastronomie ersetzt Gourmettempel? Erfahrung gesammelt hat die aus Nürnberg stammende Kette bereits mit ihrem ersten Wien-Ableger. 2014 nahm man in der Bräunerstraße 11 in der Wiener Innenstadt den Platz des ehemaligen Novelli ein. L'Osteria betreibt mittlerweile 70 Standorte in vier Ländern, elf davon in Österreich. Sie wurde 1999 von den Gründern der Kette Vapiano gegründet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 2.8.2017)