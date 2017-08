Tropische Nacht in Wien: 26,9 Grad in der Innenstadt

Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch war eine der wärmsten Sommernächte seit Beginn der Aufzeichnungen. In der Wiener Innenstadt lag der Tiefstwert laut Ubimet bei 26,9 Grad und auf der Hohen Warte bei 25,3 Grad - damit wurde der bisherige Rekord aus dem Jahr 2015 an beiden Stationen eingestellt.

Gleich warm war es zuletzt am Morgen des 23. Juli 2015. Auch damals lag der Tiefstwert in der Innenstadt bei 26,9 Grad und auf der Hohen Warte bei 25,3 Grad.

Eine Tropennacht, also Tiefstwerte über 20 Grad, gab es allerdings in vielen Regionen, etwa in Jenbach und Kufstein in Tirol, in Ober- und Niederösterreich, in weiten Teilen des Burgenlands sowie in der südlichen Steiermark.

(Red.)