Fiaker hielten sich an "hitzefrei" für Pferde

Die erstmalige Einstellung des Fiakerbetriebs aufgrund der hohen Temperaturen in der Wiener Innenstadt am gestrigen Dienstag hat ohne Probleme funktioniert. Das sagte Leopold Bubak, Leiter der u. a. für Fiaker zuständigen Magistratsabteilung 65, am Mittwoch. "Die Fiakerfahrer waren sehr diszipliniert, sie sind ohne Beanstandung von selbst abgezogen", zeigte er sich erfreut.

Gegen 14 Uhr wurde laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) die 35-Grad-Marke erreicht. Die Standplätze waren damit laut Gesetz unverzüglich für den Rest des Tages zu räumen. Die Fiakerfahrer hätten sich wie erforderlich selbstständig informiert, bei den Kontrollgängen seien alle Standorte bereits verlassen gewesen, sagte Bubak. Zu Anzeigen kam es also nicht. "Ich war positiv überrascht und hoffe, das bleibt so."

Der Strafrahmen bei Verstößen beträgt 140 Euro bis 3500 Euro. "Wenn ein Betrieb wiederholt gegen das Fiakergesetz verstößt, dann schauen wir uns natürlich die Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens an. Das kann dann bis zur Konzessionsentziehung gehen", erklärte Bubak.

Bereits am morgigen Donnerstag könnten die Pferde erneut hitzefrei bekommen: Die Zamg prognostizierte Temperaturen von bis zu 37 Grad. Für heute waren 34 Grad vorausgesagt.

Mehr Wiener Badegäste als 2016

Die aktuelle Hitzewelle sorgt auch einmal mehr für starken Andrang in den Wiener Freibädern. In den 17 städtischen Sommerbädern wurden seit dem Eröffnungstag am 2. Mai bis inklusive 1. August exakt 1,735.000 Gäste gezählt. Das sind um knapp 320.000 oder 22,58 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2016. Trotzdem: 2017 wird keine Rekordsaison werden.

Im Allzeit-Ranking steht der Sommer 2015 auf Platz 1. Damals zählte man in den Wiener Freibädern mehr als 3,2 Millionen Gäste. "Das kann sich heuer nicht mehr ausgehen, selbst wenn wir im August und September einen Monatsrekord schaffen", zeigte sich Martin Kotinsky, Sprecher der Wiener Bäder, am Mittwoch im APA-Gespräch realistisch: "Uns fehlen noch eineinhalb Millionen Besucher."

Er rechnet eher mit einer durchschnittlichen Gesamtbilanz 2017. Denn der Juli sei sehr durchwachsen gewesen, verwies Kotinsky auf die zwischenzeitlich recht kühlen Temperaturen oder das Hagelunwetter im vergangenen Monat. Aber immerhin die Vorjahressaison sollte heuer übertroffen werden: "Das hoffen wir doch." Wobei 2016 mit 2,2 Millionen Schwimmern ein recht schlechtes Jahr gewesen sei.

(APA)