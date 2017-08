Übergriffe, Lärm und Müll: Belästigungen in der Wohnanlage

Sich stapelnder Müll, Lärmbelästigung bis in die Nacht hinein und Dutzende Fälle von verbalen, körperlichen sowie sexuellen Übergriffen. Vergangene Woche gab es sogar eine Messerattacke auf einen 45-Jährigen, der lebensgefährlich verletzt wurde – der Täter ist flüchtig. Die ehemaligen Mautner-Markhof-Gründe in Simmering, auf denen zuletzt ein neuer Stadtteil mit mehr als 1000 neuen Wohnungen entstanden ist, entwickeln sich zunehmend zu einem Treffpunkt für Alkoholabhängige, Drogensüchtige und Obdachlose.



Besonders betroffen ist der an die Simmeringer Hauptstraße grenzende Exenbergerweg, wo sich massiver Widerstand der Anrainer regt, die sich von der Stadtverwaltung im Stich gelassen fühlen.