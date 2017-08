Lonely Planet Oberlaa: Sightseeing an der neuen U-Bahn

Der Süden von Favoriten gehört bei einem Wienbesuch in der Regel nicht zu den primären Zielen. Mit der Verlängerung der U1 vom Reumannplatz nach Oberlaa, die am 2. September offiziell begangen wird, könnte das Gebiet aber dank leichterer Erreichbarkeit neue Zielgruppen anziehen. Wer bisher schon von weiter her gern auf ein Eis zum Tichy am Reumannplatz kam, kann den Radius für das Sightseeing nun noch etwas weiter spannen. Zu entdecken gibt es abseits der touristischen Trampelpfade im 10. Bezirk jedenfalls einiges.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.08.2017)