Als die Favoritner die City eroberten

„Die Miene des Bürgermeisters verheißt nichts Gutes“: So begann am 27. Februar 1978 die „Presse“ ihre Reportage über das „Volksfest rund um die ,U1‘“. Der Grant des Bürgermeisters – das war damals Leopold Gratz – war einer kleinen Panne geschuldet und wohl bald verflogen, obwohl, wie die „Presse“ wusste, die neue Wiener U-Bahn ihren Ersttagsbenutzern auch weiterhin zeigte, „was sie an Mucken produzieren kann, wenn sie will“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.08.2017)