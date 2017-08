Frau besprüht Palais in Wiener Innenstadt

Eine junge Frau hat in der Nacht auf Mittwoch das Eingangstor des Palais Niederösterreich in der Herrengasse in der Wiener Innenstadt besprüht. Sie wurde dabei von Polizisten beobachtet. Als die 26-Jährige die Beamten bemerkte, wollte sie noch flüchten und wehrte sich dann heftig gegen die Amtshandlung indem sie Richtung Polizisten trat. Sie wurde festgenommen, die Spraydose sichergestellt.

