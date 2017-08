Parkpickerlbefragung Simmering: Grüne empfehlen "zivilen Ungehorsam"

Die Grünen rufen im Zusammenhang mit der Parkpickerlbefragung in Wien-Simmering zum "zivilen Ungehorsam" auf. Die Angabe der Herkunft solle verweigert werden, sagte Patrick Zöchling, der Klubobmann der Grünen in Simmering, am Donnerstag. FPÖ-Bezirksvorsteher Paul Stadler möchte von den Teilnehmern an der Befragung wissen, ob sie Österreicher bzw. EU-Bürger oder Drittstaatsangehörige sind.

"Diese Befragung wird zur Farce und ist obendrein noch demokratiegefährdend", befand Zöchling heute in einer Aussendung. Es sei nun an der Zeit, ein klares Zeichen gegen Missbrauch und Ausgrenzung zu setzen.

Antworten von Drittstaatsangehörigen ausscheiden?

Obwohl sie erst Mitte September startet, sorgt die Befragung also schon jetzt für gehörige Aufregung. Das Vorhaben von Bezirksvorsteher Stadler, auch nach der Nationalität zu fragen, wurde am Mittwoch durch einen Bericht des "Kurier" öfentlich. Dass er die Antworten von Drittstaatsangehörigen bei Bedarf ausscheiden möchte, treffe jedoch nicht zu, beteuerte Stadler gegenüber der Austria Presseagentur.

Laut dem Bericht möchte Stadler bei großen Divergenzen zwischen den Antworten der Österreicher bzw. EU-Staatsbürger und den Drittstaatsangehörigen überlegen, wie sehr man die jeweiligen Ergebnisse "berücksichtigen" werde. Das bedeute aber nicht, dass er sie nicht werten wolle, präzisierte er am Mittwoch: "Wenn etwa ein Nein in einem Sprengel herauskommt, dann wird das als Nein gelten."

Ausschluss von Nicht-EU-Bürgern untersagt

"Wir müssen alle befragen", beklagte der FP-Politiker. Sein Ansinnen, die Nicht-EU-Bürger von vornherein auszuschließen, wurde ihm untersagt. Eine Filterung der Daten wäre nicht möglich, hieß es im Rathaus. Nun werden die Simmeringer auch gefragt, ob man Österreicher (bzw. EU-Staatsbürger) sei oder nicht. Und: Auch die Dauer des bisherigen Aufenthalts im Bezirk soll am Stimmzettel angegeben werden, erläuterte er.

Mit den beiden zusätzlichen Fragen könne man die Stimmung in Sachen Parkpickerl besser beurteilen, zeigte sich Stadler überzeugt. Wenn etwa viele, die schon lange in einem Grätzel wohnen, für die Parkraumbewirtschaftung stimmen und andere, die vielleicht nur kurze Zeit hier seien, nicht, sei das eine wichtige Information. Da könne man dann etwa überlegen, ob man vereinzelt neue Kurzparkzonen einrichtet - auch wenn die Befragung die Ablehnung einer flächendeckenden Zone ergibt.

Vassilakou fordert einheitliche Befragung

Die zuständige Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) nahm die Debatte zum Anlass, um einheitliche Regeln für derartige Befragungen - die rechtlich übrigens nicht bindend sind - zu schaffen. Die entsprechenden Standards sollten in der Stadtverfassung verankert werden, fordert sie: "Ich werde mir erlauben, entsprechende Vorschläge auszuarbeiten. Es kann nicht sein, dass jeder Bezirksvorsteher seine eigene Suppe kocht, wenn es darum geht, die Bürger zu befragen."

An den Zusatzfragen übte sie heftige Kritik. Dies widerspreche den Grundprinzipien der Demokratie. Jede Stimme müsse gleich viel Wert sein.

Auch die Volkspartei urgierte klare Regeln für Bürgerbefragungen in Wien. Die ÖVP Wien weise bereits seit Jahren daraufhin, dass diese nicht im rechtsfreien Raum stattfinden dürften, "sondern durch klare und konkrete rechtliche Grundlagen geregelt werden sollen", hieß es in einer Aussendung. Eine derartige Forderung kam auch von den NEOS. Fehlende Kriterien hätten dafür gesorgt, dass in anderen Bezirken die Wahlberechtigten befragt, aber in Simmering das Melderegister herangezogen worden sei, kritisierten die Rathaus-Pinken.

