Wiener Magistrat: Gebühren verspielt

Wien. „Wie oft haben Sie das gemacht?“, will die Richterin am Montag wissen. „Oft“, gesteht Dalibor M. (34). Die Anklage präzisiert: In 172 Fällen hat der seinerzeitige Bedienstete der für Staatsbürgerschaftsverleihungen zuständigen Magistratsabteilung 35 Gebühren abgezweigt. Das Geld kam von Leuten, die sich um Einbürgerungen bemühten. Und diese auch erhielten – allein die Summen fanden nie den Weg in die Stadtkasse.

Stattdessen trug M. das Geld in Spielhallen. „Ich hatte ein Spielproblem“, erklärte der Mann nun seiner Richterin. Und: „Ich war in der Situation komplett mit meinem Leben überfordert.“

Therapie gegen Spielsucht

M. zweigte fast eine Viertelmillion Euro ab: 246.970 Euro und 36 Cent. Er legte die Akten, für die er kassierte, nicht am Arbeitsplatz ab – sondern an einem eigens angemieteten Self-Storage-Platz. Dass M. somit Akten bearbeitete, die offiziell nirgends aufschienen, blieb erstaunlicherweise drei Jahre lang unbemerkt. „Das Kontrollsystem war jetzt auch nicht besonders ausgeprägt“, sagte dazu die Richterin. Die ehemalige Chefin von M. sagte als Zeugin, dass es mittlerweile bessere Kontrollen gebe.

M. erhielt wegen Veruntreuung und Urkundenunterdrückung 21 Monate Haft. Zwei Drittel der Strafe wurden bedingt verhängt. Außerdem muss M. versuchen, den hohen Schaden in Raten abzubezahlen. Einen Teil hat er schon gutgemacht. Eine bereits begonnene Therapie gegen die Spielsucht muss er fortsetzen. (m. s./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.08.2017)