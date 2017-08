Wien: Drogenkäufer biss Polizisten bei Kontrolle

Äußerst brutal hat ein mutmaßlicher Drogenkäufer am Montag auf eine Personenkontrolle durch zwei Polizeibeamte reagiert. Der 30-Jährige fügte dabei unter anderem einem Polizisten durch einen Biss in den Brustbereich eine blutende Wunde zu, berichtete Polizeisprecher Thomas Keiblinger am Dienstag. Der Mann wurde festgenommen, das Suchtgift dürfte er bei einem kurzen Fluchtversuch weggeworfen haben.

Gegen 21.45 Uhr wurden die Beamten in der Goldschlagstraße auf den 30-Jährigen aufmerksam, nachdem sich aufgrund der Beobachtungen der dringende Verdacht ergab, dass er gerade bei einem Straßendealer Suchtgift erworben hatte. Nachdem der Mann nach kurzer Flucht gestellt wurde, unterzog man ihn einer Kontrolle. Dabei fing der 30-Jährige an, die Beamten zu beißen, zu treten und zu schlagen. Aufgrund der Verletzungen mussten beide in einem Spital behandelt werden. Der Polizist, der in die Brust gebissen worden war, bekam dabei auch eine Breitbandprophylaxe verabreicht, um Infektionskrankheiten wie etwa Hepatitis vorzubeugen.

(APA)