Beer-Villa soll zum Museum werden

Wien. Josef Frank ist für Schweden so etwas wie Mozart für Österreich. Man feiert sein Werk ebenso wie seinen Geburtstag – immerhin gilt der 1885 in Baden geborene jüdische Architekt als einer der wichtigsten Vertreter der Moderne. Und obwohl in Wien eines seiner Hauptwerke mitten in einer Wohnsiedlung steht, zu dem internationale Architekturfans pilgern und über das jeder Architekturstudent etwas lernt, ist Frank der breiten österreichischen Bevölkerung wohl nur bedingt ein Begriff.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2017)